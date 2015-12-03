Ученые попытаются пробурить земную кору и добраться до мантии

Буровое судно JOIDES Resolution выйдет в море из Шри-Ланки 5 декабря и отправится к отмели Атлантида (в юго-западной части Индийского океана). Там геологи попробуют пробурить кору на глубину полтора километра, собирая пробы грунта по ходу процесса, передает Lenta.ru.

Если попытка увенчается успехом к 30 января, то руководитель проекта вернется к точке бурения на том же корабле и попробует проникнуть в недра Земли уже на три километра. На третьем этапе геологи пересядут на более мощное буровое судно (японское Chikyu) и попытаются пробуриться уже на шесть километров.

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Обычно границу мантии и коры маркирует так называемая поверхность Мохоровичича — зона, где резко усиливается скорость сейсмических волн. В океане расстояние до этой поверхности меньше, чем на суше, а на отмели Атлантида мантия, как предполагают ученые, поднимается даже выше границы Мохоровичича — на 2,5 километра. Кроме того, в районе отмели меньше коровых пород, плохо поддающихся буровому инструменту.

Помимо приближения к земной коре, в рамках проекта планируется решать и другие научные задачи. Геологи хотят узнать, как расплавленная порода формирует новую океаническую кору, поднимаясь из недр Земли. Также они выяснят, на какой глубине встречаются питающиеся метаном микроорганизмы.

Экспедиция стала второй серьезной попыткой дойти до границы Мохоровичича. Первую предпринял в 1960-е годы океанограф Уолтер Мунк (Walter Munk). Было выбрано место рядом с островом Гуадалупе с глубиной океана около 3,5 километра. Геологи пробурили пять пробных скважин с заглублением в дно до 180 метров, однако проект был закрыт Конгрессом США в связи с перерасходом средств.

В 1997 году Генри Дик (Henry Dick), руководитель нынешней экспедиции, также пытался бурить на отмели Атлантида, но через некоторое время бурильная труба сломалась от сильного ветра и заблокировала отверстие.