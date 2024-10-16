Лунный свет размоет часть хвоста кометы, но на нее все равно стоит посмотреть после заката.

Третья из четырех суперлун в этом году будет 357 364 километрах от нас, что делает ее еще больше и ярче, чем в августе и сентябре. Она достигнет своей полной лунной фазы в четверг.

Обнаруженная в прошлом году комета Цучиншань-Атлас теперь заметна в Северном полушарии, после того как поразила наблюдателей за звездами в Южном полушарии, будет состалять суперлуне компанию, пишет The Independent.

Лунный свет размоет часть хвоста кометы, но на нее все равно стоит посмотреть после заката, сказал Билл Кук из NASA.

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"Большинство астрономов ненавидят полную луну, потому что ее яркий свет мешает наблюдению за другими объектами. Поэтому нам немного сложно восхвалять его, даже если это будет самая большая суперлуна 2024 года", - отметил он.

Термин суперлуна характеризует явление, когда полная лунная фаза совпадает с особенно близким вращением вокруг Земли. Обычно это происходит всего три или четыре раза в год последовательно, учитывая постоянно меняющуюся овальную орбиту Луны. Стоит отметить, что суперлуна не больше, но она может казаться такой.

В этом году будет четыре суперлуния: августовское было в 361 970 километрах от нас, а сентябрьское было почти на 4484 километра ближе ночью 17 сентября.

Октябрьское суперлуние является самым близким в году на расстоянии 357 364 километра от Земли, а за ним следует ноябрьское суперлуние на расстоянии 361 867 километров.

Ученые говорят, что только самые внимательные наблюдатели могут различить тонкие различия. Легче обнаружить изменение яркости, ведь суперлуние может быть на 30% ярче среднего.

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До 14 астероидов, возможно, "километрового класса", могут скрываться в давно пугающем потоке космического мусора, который, дрейфует вблизи Земли. Недавняя "охота" за крупными астероидами в рое Таурид, получившем название "роя астероидов Судного дня", выявила их меньше, чем ожидали астрономы.

"К счастью, мы обнаружили, что, скорее всего, в рое может быть всего от девяти до четырнадцати астероидов, которые соответствуют этому большому размеру", - сказал Куанчжи Йе, научный сотрудник кафедры астрономии Мэрилендского университета, который руководил проектом.

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