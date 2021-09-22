Ранее Нацсовет обратился в суд из-за эфира с коммунистом Петром Симоненко.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по аннулированию лицензии "Наш 365".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Ознакомившись с исковым заявлением и приложенными к нему материалами, постановил открыть производство по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ 365", - говорится в сообщении.

Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Читайте также"Вас там примут": Данилов посоветовал представителям пророссийского телеканала "Наш" посетить Донецк и Луганск

Нацсовет требует аннулировать лицензию телеканала "НАШ": подробности

Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратилась в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за эфира с Петром Симоненко и его высказываний на нем.

В Нацсовете считают, что 4 мая с повтором 5 мая в передаче "Марафон" были высказывания Симоненко, "которые имеют признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти, основанной на нетерпимости к представителям Православной церкви Украины, ее представителей и верующих".

Автор: Денис Прядко