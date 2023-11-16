В МИД используют ИИ, в частности, для анализа больших массивов данных, разработки коммуникационных стратегий и материалов, аналитики, поисковых запросов и оптимизации рабочего времени.

Украинские дипломаты начали использовать инструменты искусственного интеллекта в своей работе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении на хакатоне Equallity Hackaton. "2023 год стал годом массового распространения искусственного интеллекта и основанных на нем программных решений. Само словосочетание искусственный интеллект (сокращенно ИИ) стало модным, и без него не обхрдится ни одна презентация или проект. Технологии ИИ заработали в этом году и на службе украинской дипломатии", - заявил министр.

По словам Кулебы, в МИД используют ИИ, в частности, для анализа больших массивов данных, разработки коммуникационных стратегий и материалов, аналитики, поисковых запросов и оптимизации рабочего времени.

Видео дня

"Модность темы ИИ - это нормальное явление, каждая новая технология вызывает повышенный энтузиазм и также повышенные страхи. Очевидно, что эта технология уже меняет целый ряд сфер жизни, а также создает новые вызовы", - заявил глава МИД.

Слово 2023 года

Кембриджский словарь назвал слово 2023 года словом "галлюцинация", потому что этот термин получил новое дополнительное определение, относящееся к искусственному интеллекту (ИИ), производящему ложную информацию.

Как писал Индепендент, традиционное определение понятия "галлюцинация" - это ощущение, что вы видите, слышите или чувствуете что-то несуществующее, обычно из-за состояния здоровья или из-за того, что вы употребляли наркотики.

Новое дополнительное определение в Кембриджском словаре гласит: "Когда искусственный интеллект (компьютерная система, обладающая некоторыми качествами, присущими человеческому мозгу, такими как способность вырабатывать язык, как если бы он был человеческим) галлюцинирует, он производит ложную информацию".

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