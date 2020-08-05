Ученые выяснили, что неравенство между людьми было еще более 6 тысяч лет назад

Ученые смогли узнать об этом, проанализировав кости с древних захоронений.

Ученые проанализировали кости ранних фермеров Европы, живших 6600 лет назад, и обнаружили, что разрыв в уровне благосостояния мог существовать гораздо раньше, чем предполагали специалисты.

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Челси Бадд из Университета Умео в Швеции и ее коллеги проанализировали 6600-летние захоронения общины Ослонки в Польше, чтобы попытаться определить, существовало ли неравенство в зависимости от приобретенного богатства в этих древних обществах, передает ТСН со ссылкой на New Scientist.

Команда сначала обнаружила, что четверть населения была похоронена с дорогими медными бусинками, подвесками и повязками на голову. Но это не обязательно означает, что эти люди были богаты при жизни.

Поэтому Бадд и ее коллеги проанализировали изотопы углерода и азота в костях из могил, которые могут дать представление о качестве рациона в течение жизни.

Команда исследовала кости 30 человек, жили в течение 200 лет, осмотрели 29 взрослых в возрасте от 18 до 45 лет и одного ребенка. Около 80% найденных в этом районе костей принадлежало скоту, группа проанализировала и их.

В костях тех, кто похоронен с медью, был выразительный баланс соотношений изотопов углерода. Исследователи обнаружили, что этот необычный баланс был также обнаружен в костях крупного рогатого скота, выявленных в этом районе, что позволяет предположить, что люди, похороненные с медью, ели мясо этих животных.

Команда Бадда рассуждает, что рассматриваемая скот мог пастись на ярко освещенных открытых пастбищах, так как растения, растущие на таких пастбищах, должны быть аналогично обогащены зотопами углерода. Такая изотопная равновесие не наблюдается у растений, растущих на менее производительных затененных деревьями пастбищах.

Это говорит о том, что люди, похороненные с медью, имели доступ к землям и скоту, чего не было у других. Бадд считает, что это может быть связано с различными уровнями собственности на землю и богатства.

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