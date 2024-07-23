Есть надежда, что миссия поможет определить обитаемые зоны вокруг звезд.

NASA намерено запустить искусственную "звезду" над США до конца десятилетия.

В рамках миссии Ландольта, названной в честь астронома Арло Ландольта, в 2029 году будет запущена звезда на орбиту на расстоянии 35 785 км от Земли.

"Цель состоит в том, чтобы выяснить для других планет, вращающихся вокруг других звезд, могут ли они тоже иметь океаны, где предположительно могла бы возникнуть и существовать жизнь", — пояснил в своем заявлении Джейми Тайяр, доцент кафедры астрономии в Университете Флориды.

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Искусственная звезда CubeSat будет находиться на синхронизированной орбите над США в течение года. Идея состоит в том, что "звезда" отправит некоторое количество фотонов обратно в телескопы на Земле. Здесь астрономы будут наблюдать искусственную звезду рядом с интересующим их космическим объектом, что позволит им оценить ее яркость.

"Миссия Ландольта позволит нам заново откалибровать яркость миллионов звезд. Подобные измерения могут быть достигнуты только с помощью орбитальной искусственной звезды космического базирования, физический поток фотонов которой точно известен. Следовательно, Ландольт позволит уточнить параметры темной энергии, улучшить нашу способность оценивать обитаемость земных миров и продвинуть вперед фундаментальные ограничения звездной эволюции", - пояснил ", - пояснил Питер Плавчан, доцент кафедры физики и астрономии Университета Джорджа Мейсона.

Есть надежда, что миссия поможет определить обитаемые зоны вокруг звезд, а конечная цель – найти еще одну планету, на которой есть жизнь.

Другие новости о космосе

14 июля умер астронавт NASA, генерал-майор ВВС США Джо Энгл. Ему был 91 год.

А 22 июля стало известно, что марсоход Curiosity помог сделать ошеломляющее открытие после 12 лет пребывания на Красной планете. Это произошло благодаря тому, что он случайно врезался в камень.

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