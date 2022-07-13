Ученые опубликовали первый набор снимков, полученных телескопом "Джеймс Уэбб".

Ученые опубликовали новые изображения, сделанные космическим телескопом "Джеймс Уэбб".

Невероятные снимки были опубликованы на сайте NASA.

Новые снимки показывают самые глубокие части нашего мира. Телескоп поможет изучить, как выглядела Вселенная миллиарды лет назад, а также искать другие планеты.

Напомним, ранее президент США Джо Байден представил миру первое фото, сделанное телескопом NASA "Джеймс Уэбб". На первом официальном снимке запечатлен звездный свет от самых ранних объектов, сформировавшихся в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Телескоп "Джеймс Уэбб": что о нем известно

25 декабря 2021 года НАСА запустило телескоп "Уэбба" стоимостью 10 миллиардов долларов США. Телескоп отправили в путешествие на 1,5 миллиона километров. Телескоп состоит из 18 шестиугольных зеркальных сегментов, объединенных в одно большое зеркало шириной 6,4 метра.

"Уэбб" сможет отображать удаленные объекты, которые в 100 раз слабее тех, которые может увидеть космический телескоп Хаббла.

Телескоп был разработан для наблюдения за тусклым светом самых ранних звезд во Вселенной, возраст которых составляет около 13,8 миллиардов лет.

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