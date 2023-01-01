Изображение сочетает спутниковые снимки Земли, сделанные за сутки с 5 на 6 декабря.

NASA и Национальная служба США по спутниковой информации об окружающей среде опубликовали первые снимки, сделанные системой VIIRS.

Эта система размещена на спутнике NOAA-21, который запустили 10 ноября с космической базы Ванденберг, передает Голос Америки.

Изображение сочетает спутниковые снимки Земли, сделанные за сутки с 5 на 6 декабря. На фото можно разглядеть лазурные участки воды в Карибском море, дым от пожаров на полях на севере Индии.

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Как отметили в Национальной службе по спутниковой информации об окружающей среде, система VIIRS предоставляет важную информацию относительно окружающей среды, в частности относительно состояния льда, облаков, пыли, урожая, состояния океанов и температуры их поверхности, что важно для предсказания ураганов.

Наиболее важными для наблюдений являются спутники, движущиеся от одного полюса Земли к другому. "Среди важнейших - снимки над Аляской, - отметил профессор Каллури. - Там лучшие изображения предоставляют спутники, которые движутся между полюсами".

Исследование космоса

В декабре 2022 года марсоход миссии InSight от NASA направил прощальное селфи с красной планеты, вскоре он оставит ее. Там он находился с ноября 2018 года.

За время своей работы марсоход подтвердил, что на Марсе есть сейсмическая активность.

Стоимость миссии составила $850 млн. В ноябре 2022 года стало известно, что агентство NASA вскоре завершит миссию Mars InSight.

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