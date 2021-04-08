В США испытывают лунный корабль / NASA

Американское космическое агентство NASA испытывает макет космического корабля Orion, который должен будет доставить людей на Луну в рамках миссии «Артемида».

Инженеры уронили полноразмерный макет корабля  в воду, чтобы оценить возможности его приводнения в океане.

Как сообщается в Twitter-аккаунтах NASA, испытания были успешными.

NASA
NASA

Возвращение американцев на Луну

  • NASA реализует программу «Артемида» - в 2024 году агентство рассчитывает впервые в истории отправить на Луну женщину.
  • Предполагается, что для полета на Луну будет использоваться корабль Orion (разрабатывается компаниями «Локхид Мартин» и Airbus Defence and Space) и тяжелая ракета нового комплекса SLS.
  • Уже в этом году NASA рассчитывает провести тестовый беспилотный пуск SLS и Orion на орбиту, а в 2023 году – провести полет с астронавтами.

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Автор: Дмитрий Захаров