NASA уронило в воду прототип лунного корабля Orion (фото, видео)

Инженеры уронили полноразмерный макет корабля в воду, чтобы оценить возможности его приводнения в океане.

Американское космическое агентство NASA испытывает макет космического корабля Orion, который должен будет доставить людей на Луну в рамках миссии «Артемида». Инженеры уронили полноразмерный макет корабля в воду, чтобы оценить возможности его приводнения в океане. Как сообщается в Twitter-аккаунтах NASA, испытания были успешными. 3...2...1... release! 🌊



An exact duplicate of the @NASA_Orion spacecraft makes a splash as it is dropped from 7 feet above the Hydro Impact Basin at @NASA_Langley. The data will be evaluated to prepare for splashdown of a crewed Orion for #Artemis II: pic.twitter.com/srt8D8rmug — NASA (@NASA) April 6, 2021 Возвращение американцев на Луну NASA реализует программу «Артемида» - в 2024 году агентство рассчитывает впервые в истории отправить на Луну женщину.

Предполагается, что для полета на Луну будет использоваться корабль Orion (разрабатывается компаниями «Локхид Мартин» и Airbus Defence and Space) и тяжелая ракета нового комплекса SLS.

Уже в этом году NASA рассчитывает провести тестовый беспилотный пуск SLS и Orion на орбиту, а в 2023 году – провести полет с астронавтами. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Захаров

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