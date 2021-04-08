Американское космическое агентство NASA испытывает макет космического корабля Orion, который должен будет доставить людей на Луну в рамках миссии «Артемида».
Инженеры уронили полноразмерный макет корабля в воду, чтобы оценить возможности его приводнения в океане.
Как сообщается в Twitter-аккаунтах NASA, испытания были успешными.
3...2...1... release! 🌊— NASA (@NASA) April 6, 2021
An exact duplicate of the @NASA_Orion spacecraft makes a splash as it is dropped from 7 feet above the Hydro Impact Basin at @NASA_Langley. The data will be evaluated to prepare for splashdown of a crewed Orion for #Artemis II: pic.twitter.com/srt8D8rmug
Возвращение американцев на Луну
- NASA реализует программу «Артемида» - в 2024 году агентство рассчитывает впервые в истории отправить на Луну женщину.
- Предполагается, что для полета на Луну будет использоваться корабль Orion (разрабатывается компаниями «Локхид Мартин» и Airbus Defence and Space) и тяжелая ракета нового комплекса SLS.
- Уже в этом году NASA рассчитывает провести тестовый беспилотный пуск SLS и Orion на орбиту, а в 2023 году – провести полет с астронавтами.
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