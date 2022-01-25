Ученые уже разрабатывают концепции миссий, в которых люди смогут выжить при экстремальных температурах.

Ученые NASA решили более детально изучить Венеру. Для этого исследователи хотят отправить на планету миссии, в рамках которых астронавты смогут погрузиться в "адские" условия и понять, была ли там жизнь.

Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

По мнению ученых, Венера скрывает огромное количество информации, которая может помочь нам больше узнать о Земле и планетах даже за пределами Солнечной системы.

"Лаборатория реактивного движения NASA разрабатывает концепции миссий, чтобы выжить при экстремальных температурах и атмосферном давлении планеты", - указано в сообщении.

Также в NASA показали изображение Венеры, которое представляет собой композицию данных, полученных с космического корабля Magellan и орбитального аппарата Pioneer Venus Orbiter.

"Венера — ближайшая планетарная соседка Земли. Две новые миссии программы "Дискавери" по изучению нашего соседа направлены на то, чтобы понять, как Венера превратилась в адский мир, имея так много характеристик, похожих на наши. Она возможно была первой обитаемой планетой в Солнечной системе", - добавили в NASA.

Читайте такжеТелескоп Hubble сделал фото группы галактик, похожих на звездолет из фильма "Стартрек"Ранее УНИАН уже сообщал, что астрономы подтвердили информацию о том, что в облаках Венеры может быть инопланетная жизнь.

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