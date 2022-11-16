Если нынешний тестовый запуск пройдет успешно, то в следующий раз на Луну отправят астронавтов.

Космическое агентство NASA, после нескольких переносов, все же запустило к Луне сверхтяжелую ракету SLS вместе с кораблем Orion и двумя манекенами.

Ракета стартовала с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде в 1:04 по местному времени (8:04 по Киеву), а запуск транслировался в прямом эфире на YouTube-канале NASA.

Если нынешний тестовый запуск пройдет успешно, то в следующий раз на Луну отправят астронавтов. Вся миссия займет 26 дней.

В рамках программы "Артемида" США хотят вновь вернуться на Луну спустя 53 года после последней миссии и начать строительство окололунной станции.

Исследование Луны человечеством

С середины 20 века несколько держав начли борьбу за покорение Луны, а самая ожесточенная борьба развернулась между США и Советским Союзом.

Исследования спутника Земли с использованием космических аппаратов началось в сентябре 1959 года, когда советская автоматическая станции "Луна-2" совершила жесткую посадку на поверхность Луны. Одним из основных научных достижений миссии было прямое измерение солнечного ветра.

В июле 1969 года состоялась первая высадка человека на Луну – американский пилотируемый космический корабль серии "Аполлон" успешно приземлился на ее поверхность, а первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг. Также в миссии принимали участие американцы Майкл Коллинз и Базз Олдрин. Именно с этого началось изучение Луны с ее поверхности.

Всего с 1969 по 1972 года в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено 6 полетов с посадкой на Луне. За это время на поверхность спутника Земли высаживались 12 астронавтов из США.

С 1972 по 1976 годы на Луну летали советские и американские космические аппараты без членов экипажа на борту. Новые исследования Луны начались лишь в 1990 году, когда в гонку вклинилась Япония.

В настоящее время несколько космических держав имеют планы по возобновлению пилотируемых полетов на Луну и созданию там лунных баз.

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