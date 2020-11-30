NASA разрабатывает систему запуска Артемис (Artemis Space Launch System), которая уже в 2024 году позволит человеку вновь высадиться на Луне.
Первый полет будущего аппарата состоится в 2021 году и он будет беспилотным, сообщает Голос Америки со ссылкой на Национальное космическое агентство США. Уже через три года, по плану, на спутник Земли полетят люди.
Впрочем, некоторые эксперты предполагают, что 2024 год - слишком оптимистичный прогноз, ведь в проекте уже было несколько задержек.
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К 2026 году американские власти планируют начать другой долговременный проект - подготовить к запуску часть проекта по возведению на поверхности Луны атомной станции, пишет CNBC. Сначала конструкцию испытают на Земле, а позже хотят отправить на спутник, чтобы станция вырабатывала энергию для поддержания работы исследовательского пункта. NASA и Министерство энергетики США уже объявило конкурс для поиска производителей, которые воплотят проект в жизнь.
США сейчас являются единственной страной, отправлявшей людей на Луну. Всего с 1969 по 1972 год там побывало 12 астронавтов, напоминает Fox News.
Напомним, ранее аэрокосмическое агентство NASA представило "Пакт Артемиды" - соглашение между космическими странами относительно правил по освоению Луны.
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