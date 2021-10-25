Миссия Blue Ghost станет первой из ряда ежегодных миссий Firefly на поверхность спутника Земли.

Компания Firefly Aerospace объявила о достижении важной вехи проекта, успешно завершив этап критического обзора конструкции лунного посадочного модуля Blue Ghost.

Об этом сообщила компания в своем пресс-релизе.

Прохождение этого этапа открывает путь для строительства Blue Ghost. Согласно графику миссии Artemis, мунлендер должен приземлиться в лунном бассейне Моря Кризисов в сентябре 2023 года. Модуль доставит на поверхность нашего спутника десять полезных грузов NASA, а также несколько коммерческих грузов.

"Эта веха знаменует собой еще один шаг в жестком графике проекта, и его достижение еще раз демонстрирует способность нашей команды последовательно выполнять невероятную работу", - заявил гендиректор Firefly Том Маркьюзик.

Сообщается, что Blue Ghost будет контролировать безопасную доставку полезной нагрузки во время транзита к Луне и на его орбиту, а также на поверхности Луны. Доставленные на поверхность аппараты будут исследовать свойства реголита, геофизические характеристики поверхности и взаимодействие солнечного ветра и магнитного поля Земли. Также будет проведено несколько демонстраций ключевых технологий, связанных с навигацией и сбором образцов.

"Луна - крайне важна для более дальних миссий человечества. Она должна стать своеобразной базой, фортом, где в дальнейшем будут производиться необходимые ресурсы. В таком освоении Луны видим одну из стратегических целей компании", - прокомментировал Макс Поляков, соучредитель и основной инвестор Firefly.

Море Кризисов было предметом изучения предыдущих лунных миссий. Там в свое время совершили посадку советские аппараты "Луна 15", "Луна 23" и "Луна 24". В 2012 году миссия NASA GRAIL подтвердила и отметила на карте концентрацию масс в центре бассейна.

Сотрудничество NASA и Firefly Aerospace

В 2018 году Firefly Aerospace была выбрана NASA для заключения контракта на коммерческое обслуживание лунной полезной нагрузки в программе освоения Луны Artemis.

В рамках программы Artemis Firefly Aerospace будет отвечать за комплексные услуги доставки, включая интеграцию полезной нагрузки, запуск, посадку на Луну и выполнение миссий с использованием посадочного модуля Blue Ghost.

В феврале 2021 года они подписали контракт на доставку пакета из 10 научных исследований и демонстраций технологий на Луну в 2023 году. Лунный посадочный модуль Blue Ghost имеет полезную нагрузку 50 кг.

Firefly Aerospace: что о ней известно

Firefly Aerospace - частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги - от низкой околоземной орбиты и до Луны - создавая надежный, недорогой и быстрый доступ в космос. Firefly предлагает запуск, перемещения в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и BlueGhost.

Автор: Олег Давыгора