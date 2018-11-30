NASA выбрала компанию украинца для освоения Луны, бюджет программы $2,6 миллиарда

Всего NASA выбрала 9 компаний, которые будут соревноваться за деньги агентства, предоставив свои услуги по доставке научных грузов или техники на поверхность спутника.

Космическое агентство NASA опубликовало список из 9 американских компаний, с которыми будет сотрудничать над отправкой аппаратов на поверхность спутника в рамках программы NASA CLPS. Одна из компаний - Firefly Aerospace - основана украинцем и имеет офис в Днепре.

Об этом сообщает Delo.ua.

Предприятия, выбранные NASA, будут соревноваться за деньги агентства, предоставив свои услуги по доставке научных грузов или техники на поверхность спутника. Общая сумма контрактов, которую могут получить участники CLPS, — более 2,6 миллиардов долларов.

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Компании, которые попали в список: Lockheed Martin, Astrobotic, Moon Express, Masten Space Systems, Deep Space Systems, Draper, Intuitive Machines, Orbit Beyond и Firefly Aerospace. У последней — украинские корни.

Компания создана на базе Firefly Space Systems, которую в 2017 году выкупил и перезапустил украинский предприниматель и основатель Noosphere Ventures Максим Поляков. Она разрабатывает легкие транспортники для доставки грузов на околоземную орбиту. Ее головной офис находится в США, НО R&D-центр (научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр) предприятия открылся в Днепре. Там разрабатывают электрореактивный двигатель и спутник. Компания еще не проводила тестовые или коммерческие пуски — первые испытания намечены на 2019 год, когда она получит доступ к космодрому.

Отмечается, что NASA рассматривает вариант предоставления средств на разработку аппаратуры и исследования, тем не менее в компании не ожидают, что все 9 предприятий преуспеют в освоении Луны. Программа CLPS станет первым шагом на пути к повторной отправке человека на Луну.