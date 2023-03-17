Извержение произошло на обратной стороне Солнца, но оно было настолько мощным, что все равно достигло нашей планеты.

На обратной стороне Солнца произошло настолько мощное извержение, что ударная волна от него достигла Земли. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, за последние несколько недель Солнце извергло несколько довольно мощных вспышек, но то, что произошло несколько дней назад, - по-настоящему масштабно.

По данным издания, 12 марта космический аппарат наблюдения за Солнцем зафиксировал огромное количество материала, выброшенного с дальней стороны Солнца. Расширяющееся облако корональной массы унесся прочь от Солнца с исключительно высокой скоростью 2127 километров в секунду.

Видео дня

Извержения, вспышки и выбросы корональной массы на Солнце не редкость, однако тот случай был чем-то особенным. По данным издания, обычно извержения на дальней стороне Солнца не достигают Земли, поскольку обращены в противоположном направлении; но это извержение было настолько интенсивным, что его уловили спутники, вращающиеся вокруг нашей планеты.

Как сообщается, повышенная активность на Солнце связана с приближением к пику солнечного цикла - примерно 11-летнему циклу, в котором активность Солнца достигает максимума и снижается.

"Мы движемся к солнечному максимуму, вероятно, в ближайшие год или два, когда Солнце будет наиболее активным, усыпанным солнечными пятнами и извергающим мощные вспышки", - сообщает издание.

Впышки на Солнце - последние данные

В конце февраля на Солнце произошла мощная и продолжительная вспышка - крупнейшая за последний год. Она привела к сильной магнитной буре на Земле, так как часть корональной массы выбросило в сторону нашей планеты. А в начале марта на Солнце произошло еще одно мощное извержение.

Вас также могут заинтересовать новости: