Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за нашей звездой. Повышенная активность Солнца может вызывать геомагнитные бури на Земле. Наш прогноз магнитных бурь на август предупредит о самых опасных дня месяца для метеозависимых людей.
- Что такое магнитная буря
- Когда магнитные бури в августе 2024
- Влияние магнитных бурь на здоровье
- Как уберечься от магнитных бурь
Что такое магнитная буря
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на самочувствии.
Когда магнитные бури в августе 2024
Месяц сразу начнется с магнитной бури. Повышенная солнечная активность ожидается с 1 по 3 августа. 1 числа сила бури составит 6 баллов, а в следующие два дня снизится до 4 баллов.
Следующая слабая магнитная буря прогнозируется в середине месяца - с 13 по 16 августа. 13 числа сила бури достигнет 5 баллов, затем упадет до 4 баллов.
Кратковременный рост солнечной активности будет 22 и 23 августа.
Конец месяца отметится сильной магнитной бурей с 25 по 28 августа. Активность Солнца 25 и 26 числа будет очень высокой и лишь затем начнет снижаться.
Обратите внимание, что такой прогноз не является точным и может меняться со временем, поскольку активность Солнца трудно предугадать.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Негативное воздействие магнитных бурь сильнее всего ощущают метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических болезней. Дни высокой солнечной активности у таких людей отмечаются плохим самочувствием.
Самые частые симптомы магнитной бури такие:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота;
- повышенное или пониженное давление;
- высокая температура;
- бессонница;
- боль в суставах и мышцах;
- сильная слабость;
- обострение хронических заболеваний.
Однако не стоит излишне себя накручивать. Большинство людей переносят бури без последствий для здоровья.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы не лежать в постели в дни магнитных бурь, в опасные даты обязательно соблюдайте правила здорового образа жизни:
- Ешьте больше зелени, орехов, рыбы, сезонных овощей и фруктов. Откажитесь от острой, жирной, жареной еды, фастфуда.
- Ограничьте употребление алкоголя, кофе, энергетиков, табака.
- Проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.
- Увеличьте физическую активность, сделайте зарядку и больше ходите пешком.
- Постарайтесь избегать стресса и конфликтных ситуаций, не переутомляться на работе.
Если же самочувствие сильно ухудшилось, то рекомендуется обратиться к врачу и по возможности взять больничный.