Прогноз магнитных бурь на август 2024 / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за нашей звездой. Повышенная активность Солнца может вызывать геомагнитные бури на Земле. Наш прогноз магнитных бурь на август предупредит о самых опасных дня месяца для метеозависимых людей.

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Что такое магнитная буря

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на самочувствии.

Когда магнитные бури в августе 2024

Месяц сразу начнется с магнитной бури. Повышенная солнечная активность ожидается с 1 по 3 августа. 1 числа сила бури составит 6 баллов, а в следующие два дня снизится до 4 баллов.

Следующая слабая магнитная буря прогнозируется в середине месяца - с 13 по 16 августа. 13 числа сила бури достигнет 5 баллов, затем упадет до 4 баллов.

Кратковременный рост солнечной активности будет 22 и 23 августа.

Конец месяца отметится сильной магнитной бурей с 25 по 28 августа. Активность Солнца 25 и 26 числа будет очень высокой и лишь затем начнет снижаться.

Обратите внимание, что такой прогноз не является точным и может меняться со временем, поскольку активность Солнца трудно предугадать.

Когда магнитные бури в августе 2024 / картинка УНИАН

Влияние магнитных бурь на здоровье

Негативное воздействие магнитных бурь сильнее всего ощущают метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических болезней. Дни высокой солнечной активности у таких людей отмечаются плохим самочувствием.

Самые частые симптомы магнитной бури такие:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • повышенное или пониженное давление;
  • высокая температура;
  • бессонница;
  • боль в суставах и мышцах;
  • сильная слабость;
  • обострение хронических заболеваний.

Однако не стоит излишне себя накручивать. Большинство людей переносят бури без последствий для здоровья.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы не лежать в постели в дни магнитных бурь, в опасные даты обязательно соблюдайте правила здорового образа жизни:

  1. Ешьте больше зелени, орехов, рыбы, сезонных овощей и фруктов. Откажитесь от острой, жирной, жареной еды, фастфуда.
  2. Ограничьте употребление алкоголя, кофе, энергетиков, табака.
  3. Проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.
  4. Увеличьте физическую активность, сделайте зарядку и больше ходите пешком.
  5. Постарайтесь избегать стресса и конфликтных ситуаций, не переутомляться на работе.

Если же самочувствие сильно ухудшилось, то рекомендуется обратиться к врачу и по возможности взять больничный.

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