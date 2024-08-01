В августе ожидается несколько магнитных бурь, которые могут быть очень опасны для здоровья.

Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за нашей звездой. Повышенная активность Солнца может вызывать геомагнитные бури на Земле. Наш прогноз магнитных бурь на август предупредит о самых опасных дня месяца для метеозависимых людей.

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Что такое магнитная буря

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на самочувствии.

Когда магнитные бури в августе 2024

Месяц сразу начнется с магнитной бури. Повышенная солнечная активность ожидается с 1 по 3 августа. 1 числа сила бури составит 6 баллов, а в следующие два дня снизится до 4 баллов.

Следующая слабая магнитная буря прогнозируется в середине месяца - с 13 по 16 августа. 13 числа сила бури достигнет 5 баллов, затем упадет до 4 баллов.

Кратковременный рост солнечной активности будет 22 и 23 августа.

Конец месяца отметится сильной магнитной бурей с 25 по 28 августа. Активность Солнца 25 и 26 числа будет очень высокой и лишь затем начнет снижаться.

Обратите внимание, что такой прогноз не является точным и может меняться со временем, поскольку активность Солнца трудно предугадать.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Негативное воздействие магнитных бурь сильнее всего ощущают метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических болезней. Дни высокой солнечной активности у таких людей отмечаются плохим самочувствием.

Самые частые симптомы магнитной бури такие:

головокружение;

головная боль;

тошнота;

повышенное или пониженное давление;

высокая температура;

бессонница;

боль в суставах и мышцах;

сильная слабость;

обострение хронических заболеваний.

Однако не стоит излишне себя накручивать. Большинство людей переносят бури без последствий для здоровья.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы не лежать в постели в дни магнитных бурь, в опасные даты обязательно соблюдайте правила здорового образа жизни:

Ешьте больше зелени, орехов, рыбы, сезонных овощей и фруктов. Откажитесь от острой, жирной, жареной еды, фастфуда. Ограничьте употребление алкоголя, кофе, энергетиков, табака. Проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату. Увеличьте физическую активность, сделайте зарядку и больше ходите пешком. Постарайтесь избегать стресса и конфликтных ситуаций, не переутомляться на работе.

Если же самочувствие сильно ухудшилось, то рекомендуется обратиться к врачу и по возможности взять больничный.

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