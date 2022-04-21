Ледокол "Ноосфера" завершает ротацию украинской экспедиции на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" вернулся из Антарктики в Чили, пришвартовавшись в порту Пунта-Аренас вчера, 20 апреля 2022 года, вместе с украинской и польской экспедициями на борту.

Об этом сообщает пресс-служб Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

Отмечается, что это был первый рейс "Ноосферы" к ледяному континенту под сине-желтым флагом. Судно вели вместе украинский капитан Павел Панасюк и бывший британский капитан ледокола Саймон Уоллес.

"В Чили наш ледокол оба раза (когда он пришел и из Украины, и из Антарктики) встречала радуга. А поскольку моряки обычно очень верят в приметы, то считаем, что это очень хороший знак", – рассказывают в НАНЦ.

Во время первого путешествия в Антарктику "Ноосфера" обеспечила пересменку украинских антарктических экспедиций: доставила на украинскую станцию "Академик Вернадский" зимовщиков 27-й УАЭ и забрала команду 26-й, а также сезонный отряд ученых и технических работников. Кроме того, на станцию было доставлено 140 тонн горючего и более 80 тонн различных грузов – от годового запаса еды до стройматериалов для продолжения модернизации "Вернадского".

"В этом рейсе была запланирована мощная программа по исследованиям Южного океана, большинство которой, к сожалению, пришлось отменить из-за войны. Однако несмотря на это наши ученые все же выполнили с борта ледокола часть запланированных исследований. В частности, впервые за 20 лет украинской экспедицией были отобраны пробы донных отложений в океане", – сообщают в НАНЦ.

Кроме того, "Ноосфера" доставила грузы на польскую антарктическую станцию "Арцтовский", а на обратном пути забрала участников польской антарктической экспедиции. Украинский ледокол обеспечил пересменку на "Арцтовском" вместо российского судна.

"То есть за первый рейс "Ноосферы" в Антарктику мы имеем и пересменку украинских экспедиций, и международное сотрудничество, и проведение уникальных исследований по изучению Южного океана. В условиях войны, когда другие страны у нас спрашивали, сможем ли мы хотя бы провести ротацию зимовщиков на "Вернадском", это можно назвать не просто победой, а очень большой победой на антарктическом фронте. К тому же, наш ледокол проявил себя очень хорошо, показав, что готов быть для нас надежным помощником", – отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Сейчас участники антарктических экспедиций возвращаются домой: их путь будет продолжаться самолетами в Варшаву, а оттуда наземным транспортом в Украину. "Ноосфера" пока остается в Чили – о ее дальнейшем пути в НАНЦ обещают рассказать чуть позже.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" произошла пересменка – 27-я экспедиция приняла дежурство, а 26-я отправилась домой.

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