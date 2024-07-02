Самые старые из известных сандалий родом из Орегона, но, возможно, там есть и более старая обувь.

Ученые обнаружили множество древней обуви по всему миру, в том числе кожаную обувь возрастом 5500 лет в Армении, сандалии из травы возрастом 6200 лет в Испании и обувь возрастом 8300 лет в Миссури.

Но когда люди на самом деле изобрели обувь? На этот вопрос сложно ответить, потому что шкуры животных, растительные волокна и другие материалы, используемые для изготовления обуви, имеют свойство со временем разрушаться. Самым древним известным туфлям более 10 000 лет, но наши предки, возможно, носили их гораздо раньше, как показывают окаменелые следы.

По словам Томаса Коннолли, директора археологических исследований Музея естественной и культурной истории Университета Орегона, самой старой обувью, которую исследователи непосредственно датировали, является пара сандалий возрастом 10 400 лет, найденных в пещере Форт-Рок в центральном Орегоне.

Видео дня

Археологи, начавшие раскопки в пещере Форт-Рок в 1938 году, обнаружили десятки сандалий, сотканных из коры полыни и других волокон. Подобная обувь была найдена почти в дюжине мест на севере и западе Большого Бассейна, засушливом регионе США между Сьерра-Невадой и Скалистыми горами, пояснил Коннолли.

"Как правило, они сделаны качественно, с плоской подошвой и чехлом для ног", - рассказал он Live Science.

Ученые, опросившие группы коренных народов в районе Орегона, такие как народы Кламат и Северные Пайуте, обнаружили, что в исторические времена плетеная обувь предназначалась для зимнего использования, особенно для работы на холодных болотах и ​​озерах, где можно было добыть рыболовные или охотничьи сети, или собирать камыши для циновок и корзин.

Хотя эти сандалии пористые, их волокна сохраняли тепло тела, сохраняя ноги в тепле, даже когда они были намочены в воде.

"Этнографу Сэмюэлю Барретту его информаторы из Кламата рассказали, что плетеную обувь носили для того, чтобы "в разгар зимы можно было с относительным комфортом ходить по болотам, где вода очень холодная", - заявил он.

Он отметил, что один комплект человеческих останков, найденный в Неваде, известный как Мумия из пещеры духов, может иметь обувь, которая старше сандалий из пещеры Форт-Рок. По словам Коннолли, у мумии, которой около 10 600 лет, есть мокасины из шкур. Однако ученые не измерили напрямую возраст обуви.

Отпечатки обуви возрастом 150 000 лет

Хотя эти примеры являются древнейшей известной обувью, могут быть свидетельства того, что люди изобрели обувь намного раньше. Согласно исследованию 2023 года, ископаемые следы на пляже в Южной Африке могут быть отпечатками обуви возрастом около 150 000 лет.

Когда Чарльз Хелм, научный сотрудник Университета Нельсона Манделы в Южной Африке, и его коллеги проанализировали ископаемые следы, они заметили сходство со следами человеческих ног, за исключением отсутствия отпечатков пальцев ног, что позволило предположить, что тот, кто создал отпечатки, возможно, носил обувь.

"Есть что-то удивительно запоминающееся в размышлениях о наших предках, которые когда-то давно обладали способностью развиваться и носить обувь", - сказал Хелм. "Тогда, как и сейчас, защита от травм и перепадов температур, вероятно, была стимулом к ​​созданию обуви".

Однако прямых ископаемых следов какой-либо обуви они не обнаружили.

"Вполне вероятно, что органические вещества, из которых изготавливалась древняя обувь, уже давно разложились, и поэтому нам нужно было искать другие доказательства", - сказал Хельм.

В исследовании 2023 года исследователи изучили сандалии, которые современные коренные народы сан использовали на песках пустыни Калахари, чтобы получить представление о том, как могла выглядеть древняя обувь. Они также исследовали 2000-летнюю наскальную живопись Сан, на которой был изображен шаман в обуви.

Хелм и его коллеги изготовили разнообразную обувь, которую они носили, прокладывая дорожки на песках южного побережья Южной Африки. Они обнаружили, что открытая конструкция с твердой подошвой и следами, сделанными на влажном, умеренно мягком песке, лучше всего подходит для ископаемых следов.

"Сто пятьдесят тысяч лет - это довольно древний срок, но я бы не стал сбрасывать со счетов это сразу", - сказал Коннолли.

Обувь древних людей

Археологи обнаружили остатки римской сандалии возрастом 2000 лет возле древнего военного форта в Баварии.

Согласно заявлению Баварского государственного управления по сохранению памятников (BLfD), поселение возле форта было жилым примерно между 60 и 130 годами нашей эры.

Все, что осталось от кожаной обуви, которую исследователи проанализировали с помощью рентгеновских лучей - это ее подошва и несколько "хорошо сохранившихся ногтей".

Вас также могут заинтересовать новости: