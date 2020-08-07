Стало известно, когда окончательно закроется сервис Google Play Music

У пользователей Google Play Music осталось еще немного времени, чтобы успеть перенести свою библиотеку на новый сервис YouTube Music или отказаться от него

Потоковый сервис для поиска и прослушивания музыки Google Play Music окончательно прекратит работу в период с октября по конец декабря 2020 года.

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Об этом пользователям сервиса сообщили в свежей почтовой рассылке, одновременно рассказав о некоторых функциях нового сервиса YouTube Music, которым предлагается заменить Google Play Music.

Перенос контента из Google Play Music в YouTube Music

Ранее пользователи уже должны были получить инструкции, как перенести свою фонотеку из Google Play Music в YouTube Music. При этом даже после переноса у пользователей был выбор, каким сервисом пользоваться до полного закрытия Гугл Музыки.

Тем не менее, если после переноса контента пользователь что-то изменял в фонотеке Google Play Музыки, чтобы изменения сохранились и в новом сервисе, фонотеку следует перенести еще раз.

Скачивание данных из Google Play Music

У пользователей есть возможность скачать загруженную и приобретенную музыку, а также список треков, плейлистов и радиостанций в фонотеке. При этом отключение доступа к библиотеке и данным в Google Play Музыке не станет неожиданностью - пользователей обещают обязательно предупредить об этом заранее. Также у клиентов сервиса есть возможность удалить все свои данные из Google Play Музыки.

Менеджер загрузки Google Play Music

Через 30 дней пользователи больше не смогут скачивать и загружать музыку в менеджере загрузки Google Play Music. Загружать материалы можно будет только в YouTube Music, а скачивать их – в Google Архиваторе.

Музыкальный магазин в Google Play

Через 30 дней прекратит свою работу музыкальный магазин в Google Play. Все предзаказы будут отменены. При переносе фонотеки приобретенные треки также будут перенесены в YouTube Music.

Как сообщал УНИАН, о том, что Google закроет свой музыкальный сервис Play Music, стало известно весной 2018 года. Тогда же стало известно, что взамен пользователям предложат новый сервис на базе YouTube.

YouTube Music запустился в Украине осенью 2018 года, и с тех пор пользователи Google Play Music могли параллельно пользоваться его услугами на основе своего аккаунта. При этом продублировать свои плейлисты в новом сервисе было нельзя - тут экспортировались только данные с YouTube-аккаунта пользователя, если он у него был.

В мае 2020 года компания Google окончательно объявила о закрытии Google Play Music и дала время на перенос своих музыкальных библиотек в YouTube Music, при этом не назвав конкретные сроки закрытия сервиса. При этом в Google подчеркнули, что тарифы за пользование YouTube Music сохранятся на уровне Google Play Music.

В то же время, многие пользователи Google Play Music, уже попробовавшие YouTube Music и перенос библиотеки, остались не совсем довольны. Люди жалуются на сложную конфигурацию нового сервиса, плохой алгоритм рекомендаций, смешивание библиотек YouTube Music и YouTube и другое.

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