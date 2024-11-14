Пряслица могут являть собой одно из первых применений человечеством механизма, похожего на колесо, хотя и в более примитивной форме.

Археологи обнаружили один из самых ранних примеров вращательных инструментов и это открытиеможет пролить свет на происхождение колесных устройств в истории человечества.

Ученые исследовали коллекцию пончиковообразных перфорированных камней из археологического памятника Нахаль-Эйн-Гев II, возраст которых составляет около 12 000 лет, пишет издание Interesting Engineering.

Они предполагают, что эти камни, вероятно, использовавшиеся в качестве пряслиц, были ранней формой вращательной технологии, которая могла повлиять на развитие более поздних изобретений, включая гончарный круг и колесо телеги. Исследование было опубликовано в PLOS One.

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Отмечается, что эти перфорированные камни напоминают пряслица - утяжеленные круглые предметы, традиционно прикрепляемые к палке веретена. Они упрощают и ускоряют процесс прядения, вращаясь с более высокой скоростью и в течение более длительного времени, что является основополагающим шагом для текстильного производства в ранних обществах. Пряслица и прялка точно отражают установку колеса и оси, обнаруженную в более поздних, более продвинутых технологиях, таких как повозки бронзового века.

Ученые тщательно изучили более 100 известняковых гальок, найденных на месте. Создав трехмерные цифровые модели камней и их центральных отверстий, они определили постоянную круглую форму и симметричную перфорацию по всем артефактам.

По их мнению, эта структура свидетельствует о том, что камни были намеренно изготовлены для вращения, а не случайно сформированы факторами окружающей среды.

Исследователи также воспроизвели эти каменные прялки и использовали их для прядения льна, достигнув результатов, которые соответствовали функциональности известных пряслиц.

Отмечается, что эти пряслица могут представлять собой одно из первых применений человечеством механизма, похожего на колесо, хотя и в более примитивной форме. Задолго до появления колес тележек в бронзовом веке эта ранняя вращательная технология могла заложить основу для более поздних изобретений, таких как гончарный круг и другие устройства, которые полагаются на вращение.

Камни из Нахаль-Эйн-Гев II относятся к раннему неолитическому периоду, времени, отмеченному крупными культурными сдвигами и постепенным принятием земледелия и постоянных поселений. Изучая эти пряслица, ученые получают представление о том, как доисторические общества могли подходить к решению практических задач, объединяя простую физику и мастерство для повышения своей эффективности.

Продвинутое цифровое моделирование позволило ученым проанализировать эти древние камни с точностью, которую было бы трудно достичь с помощью одних только традиционных методов.

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