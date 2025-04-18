Ученые ранее пришли к выводу, что эти гробницы были построены для древних элитных династий с кровосмесительными браками.

Археологи долгое время предполагали, что гробницы каменного века в Ирландии были построены для королевской семьи. Однако новый анализ ДНК 55 скелетов, найденных в этих 5000-летних могилах, предполагает, что гробницы были построены для общины, а не для правящей династии.

Как пишет Live Science, в период неолита в Ирландии, который длился примерно с 3900 по 2500 год до н. э., люди строили "мегалитические памятники" - большие каменные сооружения, содержащие человеческие кости и кремированные останки. Хотя памятники четко обозначали захоронения, археологи спорили о том, кто был похоронен в них и служили ли гробницы другим целямє

Важно, что ранние исследования ДНК показали, что люди, которые построили эти памятники, были ранними земледельцами, которые пасли скот и выращивали зерно. Ученые также пришли к выводу, что эти гробницы были построены для древних элитных династий с кровосмесительными браками. Но исследование, опубликованное в Cambridge Archaeological Journal, предполагает, что археологи могли ошибаться относительно личности людей, похороненных в гробницах, и их отношений.

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Вместо того, чтобы быть королевскими гробницами, мегалитические памятники могли быть местами, где люди собирались вместе в разные времена года, чтобы работать, пировать и хоронить своих мертвецов, сообщил ведущий автор исследования Нил Карлин, археолог из Университетского колледжа Дублина. Предполагается, что это общество построило гробницы после значительного отхода от четырех столетий более простых погребальных практик.

Интересно, что археологи идентифицировали четыре различных типа древних захоронений в Ирландии, включая три простых типа, использовавшихся в начале неолита, и четвертый тип, называемый "разработанной проходной гробницей", который возник около 3300 г. до н. э. Проходные гробницы состояли из большого круглого кургана, в который входили через каменный коридор.

Карлин и его команда отметили, что большинство людей, похороненных в коридорных гробницах, не имели тесных генетических связей. Учитывая это, исследователи написали:

"Мы не можем сказать, что эти гробницы были последними местами упокоения династической линии, которая ограничила доступ к "захоронению" в этих гробницах для своих родственников".

По словам ученого, поскольку мегалитические памятники были важны для людей неолита, они не обязательно были связаны с биологическими отношениями, а исследователи хотели "развить более глубокое понимание изменений в родстве в течение неолита". Внимательно изучив доказательства ДНК и тонкие различия в захоронениях на протяжении всего периода неолита, ученые обнаружили значительный сдвиг после первых четырех столетий земледелия в Ирландии.

В раннем неолите небольшие, более простые гробницы "параллельны" в генетической работе, которая показала, что существовали более мелкие сообщества с более тесными биологическими связями. В более поздний неолитический период, когда люди строили более крупные коридорные гробницы, большинство похороненных там людей были относительно разнообразными и более дальними родственниками, как показал анализ ДНК. Карлин сказал:

"Мы утверждаем, что это отражает то, как родственные группы, использующие эти гробницы, взаимодействовали в более широком масштабе и чаще выбирали детей с другими людьми из этих расширенных сообществ" .

Исследователи предполагают, что кластеры коридорных гробниц в неолитической Ирландии показывают, что разрозненные группы людей могли собираться вместе сезонно, чтобы участвовать в церемониальных мероприятиях вместе. Вместо того, чтобы рассматривать неолитический период как период правления могущественных династий, ученые рассматривают его как "более равноправное общество".

Новости археологии

В Омане археологов озадачила одна необычная находка - пара тарелок возрастом 4 000 лет. Им удалось выяснить, что это древний музыкальный инструмент. Эти тарелки датируются третьим тысячелетием до н.э. В своем исследовании ученые отметили, что нашли их во время раскопок древнего здания в 2018 году.

Исследователи поделились, что тарелки идентичны по размеру. Более того, ни одна из них не имеет поверхностных повреждений. Ученые предположили, что их тщательно хранили.

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