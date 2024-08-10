Сейчас Япония работает над методом очистки космоса от мусора.

В космосе сейчас находится очень много мусора. По последним оценкам, сейчас на орбите вокруг Земли может находиться более 25 тысяч объектов. До этого люди не видели этот мусор вблизи, чтобы узнать, как жизнь в космосе, влияет на созданные человеком объекты, пишет Quartz.

"Зонд, запущенный японскими исследователями, провел несколько месяцев, следуя за несуществующей ступенью ракеты, согласно сообщению Ars Technica. Теперь зонд прислал свои выводы, которые показывают состояние стареющей ракеты-носителя в удовлетворительных деталях. Ракета, о которой идет речь, была запущена в космос более 15 лет назад. Она имеет более 35 футов в поперечнике, весит примерно три тонны и была оставлена плавать над Землей, и все надеются, что она не заденет там ничего другого", - отмечается в материале.

В издании добавили, что сейчас Япония работает над методом очистки космоса от мусора, который начался с миссии Active Debris Removal by Astroscale-Japan. По информации Ars Technica, миссия началась в феврале, в ее рамках зонд обнаружил неработающую ракету и отследил ее след над Землей.

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"ADRAS-J сфотографировал верхнюю ступень ракеты H-IIA с расстояния нескольких сотен метров, а затем удалился. Это было первое публично обнародованное изображение космического мусора, снятое с другого космического аппарата с помощью операций сближения и взлета. С тех пор Astroscale совершил более сложные маневры вокруг разгонного блока H-IIA, который не контролировался с момента развертывания японского спутника для исследования климата в январе 2009 года. В прошлом месяце Astroscale попытался осуществить 360-градусный облет ракеты H-IIA, но космический корабль совершил автономную остановку на трети маневра после того, как обнаружил аномалию положения", - объясняют в материале.

С тех пор ученые обнаружили и исправили проблему, которая привела к прерыванию последнего полета, и вернулись к бесполезной ракете, чтобы увидеть, в каком она состоянии. В то же время частная компания Astroscale, стоящая за программой, поделились несколькими снимками вблизи несуществующего корабля, когда он падает над Землей.

Издание отмечает, что ракета, размером с городской автобус, скорее всего, находится в хорошем состоянии, ведь ее внешняя оболочка не повреждена. Также Ars Technica сообщает, что она выглядит "удивительно похожей на то, как выглядела во время запуска".

Кроме оценки физического состояния ракеты, команда также наблюдала за тем, как несуществующий аппарат ведет себя в космосе, отслеживая его скорость вращения, чтобы однажды спланировать, как его можно будет забрать с неба.

"Это следующий этап программы ADRAS-J, но он будет несравненно сложнее, поскольку аппараты, которые планируется снять с орбиты, никогда не были предназначены для стыковки или сбора из космоса. Для того, чтобы захватить и удалить космический мусор, программа разрабатывает аппарат второго поколения, который будет способен захватывать орбитальный мусор. Данные с этой миссии будут использованы для планирования следующего этапа очистки космоса", - подчеркнули в материале.

Космос - последние новости

Как писал УНИАН, ученые нашли новый способ сделать планету Марс пригодной для жизни. В частности новое исследование предлагает распылять частицы инженерной пыли в марсианской атмосфере, чтобы разогреть ее и сделать пригодной для жизни.

Также сообщалось, что китайские ученые нашли на спутнике молекулы воды. Ученые говорят, что такой тип воды может стать потенциальным "ресурсом для заселения Луны".

"Открытие гидратированного минерала на месте посадки "Чанъэ-5" является захватывающим и будет способствовать дальнейшему расширению нашего понимания реакций породы с паром в лунной коре и на поверхности Луны", - сообщил главный научный сотрудник Лунного и планетарного института в Техасе, который не участвовал в исследовании, Дэвид А. Кринг.

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