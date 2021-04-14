Впервые запуск Ingenuity отложили из-за обновления программного обеспечения.

Космическое агентство NASA во второй раз перенесло первый полет беспилотника Ingenuity на Марс.

Об этом говорится в сообщении NASA в Twitter.

Читайте такжеApple усилила защиту от взлома смартфонов"Последние новости от команды #MarsHelicopter: они назначают новую дату полета на следующей неделе", – информирует агентство.

Впервые запуск Ingenuity отложили из-за обновления программного обеспечения. Специалисты нашли проблему с последовательностью выполнения команд во время запланированного испытания роторов вертолета на ускорение раскрутки.

"В течение выходных команда рассмотрела и протестировала несколько потенциальных решений этой проблемы, подытожив, что незначительная модификация и переустановка программного обеспечения управления полетом Ingenuity – самый надежный путь", – указывается NASA.

Речь идет об изменении процесса загрузки двух контроллеров полета, что позволит аппаратному и программному обеспечению безопасно перейти в состояние полета.

Миссия Ingenuity на Марсе

Ingenuity весом менее 2 кг был доставлен на планету 18 февраля внутри марсохода Perseverance. Вертолет может совершить до пяти полетов на высоте до десяти метров за весь период исследований.

Оснащенный двумя камерами, он способен зависать в воздухе до 30 секунд для фотографирования местности.

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Автор: Яна Ставская