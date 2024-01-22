Надпись на ноже, обнаруженном археологом в могиле на острове Фюн, гласит: hirila, что означает "маленький меч".

Археологи обнаружили гравировку на ноже возрастом почти 2000 лет, которая считается самой старой руной, когда-либо найденной в Дании.

Руническая надпись – алфавит самого раннего письменного языка Дании – была выгравирована на железном ноже диаметром 8 см, найденном в могиле под урной недалеко от города Оденсе на острове Фюн, пишет Guardian.

Пять иероглифов высотой около 0,5 см каждый, за которыми следуют три бороздки, означают "хирила", что на древнескандинавском языке означает "маленький меч".

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Наряду с костяным гребнем с надписью, найденным неподалеку в 1865 году, они являются старейшими рунами, когда-либо найденными в Дании. Якоб Бонде, куратор городского музея и археолог, сделавший открытие, сказал, что сначала подумал, что это обычный нож, поскольку рун не было видно, но после того, как реставраторы очистили его, стало ясно, что он содержит слово.

"Это как получить записку из потустороннего мира, из прошлого. Для нас это необычайная находка, и она кое-что говорит о развитии самого раннего скандинавского языка. И лично для меня это фантастика, что я сделал это открытие", - сказал он.

Считается, что надпись относится к ножу, а не к владельцу, о котором ничего не известно, кроме того, что он, вероятно, был человеком с высоким статусом в обществе.

"Мы живем в тот период времени, когда мы в Дании имели тесные связи с римлянами, и те, кто занимал высокое [высокое] положение в обществе, пытались, так сказать, выглядеть римлянами, импортируя вещи и выставляя напоказ самих себя. Все римское было очень в духе", - сказал археолог.

Нож, который со 2 февраля будет выставлен в музее Оденсе в Мёнтергордене, будет показан рядом с другими артефактами, найденными на этом месте.

Лисбет Имер, рунолог из Национального музея Дании, заявила, что это открытие может помочь узнать больше об истории Дании.

"Мы невероятно редко находим руны, столь же древние, как руны на этом ноже, и это дает нам уникальную возможность получить больше знаний о самом раннем письменном языке Дании – и, следовательно, о языке, на котором на самом деле говорили в железном веке. В тот период истории умение читать и писать не было особенно широко распространено, а это значит, что умение читать и писать было связано как с особым статусом, так и с властью. На заре рунической истории те, кто умел писать, составляли небольшую интеллектуальную элиту, и первые следы таких людей можно найти на Фюне", - она сказала.

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"В ходе раскопок были найдены богатые подношения: коринфский алебастр, аттические вазы, ритуальные подносы местного производства, а также украшения из драгоценных материалов, таких как золото, серебро и коралл", - поделились подробностями о находке археологи.

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