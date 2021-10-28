Кано Дзигоро является основателем японского боевого искусства дзюдо.

28 октября компания Google представила новый дудл, посвященный японскому мастеру боевых искусств Кано Дзигоро. Он является основателем борьбы дзюдо – вида единоборств, который объединяет людей и воспитывает взаимное уважение. Вклад Дзигоро в японский спорт был оценен Google.

Посвященный Дзигоро дудл был нарисован калифорнийской художницей Синтией Ченг и состоит из анимированных рисунков. Выпущен он в 161-ую годовщину рождения спортсмена.

Кано Дзигоро: биография

Кано Дзигоро родился 28 октября 1860 года в Кобе. В возрасте 15 лет переехал в Токио, где поступил в школу иностранных языков. Затем изучал политические науки в университете.

В 17-летнем возрасте юноша увлекся единоборствами, чтобы стать физически сильным. Он изучал джиу-джитсу, а его наставником стал бывший самурай Фукуду Хатиносуке.

Со временем Дзигоро добавил в джиу-джитсу элементы западной борьбы. Кано исключил из борьбы опасные и жесткие элементы, и добавил свою философию. Он стремился создать новую, безопасную технику, которая основана на этикете, эффективности и уважении. Так родилось дзюдо.

В 1882 Дзигоро открыл свой зал боевых искусств. Этот год принято считать временем зарождения дзюдо. Новая техника борьбы распространилась по Японии, когда ученики Кано начали побеждать в различных соревнованиях.

Мастер дзюдо скончался 4 мая 1938 от воспаления легких. А в 1960 году Международный олимпийский комитет признал дзюдо олимпийским видом спорта.

Цитаты Кано Дзигоро

Если ты упал семь раз, встань восемь.

Что было усвоено одним поколением – будет передано сотням поколений.

Если вы хотите по-настоящему понять дзюдо, понаблюдайте за тренирующейся женщиной.

Не важно, будешь ли ты лучше кого-то. Важно, будешь ли ты лучше себя вчерашнего.

Если труд человеческого существа не приводит к благу общества, жизнь этого человека тщетна.

Автор: Екатерина Пулатова