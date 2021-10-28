28 октября компания Google представила новый дудл, посвященный японскому мастеру боевых искусств Кано Дзигоро. Он является основателем борьбы дзюдо – вида единоборств, который объединяет людей и воспитывает взаимное уважение. Вклад Дзигоро в японский спорт был оценен Google.
Посвященный Дзигоро дудл был нарисован калифорнийской художницей Синтией Ченг и состоит из анимированных рисунков. Выпущен он в 161-ую годовщину рождения спортсмена.
Кано Дзигоро: биография
Кано Дзигоро родился 28 октября 1860 года в Кобе. В возрасте 15 лет переехал в Токио, где поступил в школу иностранных языков. Затем изучал политические науки в университете.
В 17-летнем возрасте юноша увлекся единоборствами, чтобы стать физически сильным. Он изучал джиу-джитсу, а его наставником стал бывший самурай Фукуду Хатиносуке.
Со временем Дзигоро добавил в джиу-джитсу элементы западной борьбы. Кано исключил из борьбы опасные и жесткие элементы, и добавил свою философию. Он стремился создать новую, безопасную технику, которая основана на этикете, эффективности и уважении. Так родилось дзюдо.
В 1882 Дзигоро открыл свой зал боевых искусств. Этот год принято считать временем зарождения дзюдо. Новая техника борьбы распространилась по Японии, когда ученики Кано начали побеждать в различных соревнованиях.
Мастер дзюдо скончался 4 мая 1938 от воспаления легких. А в 1960 году Международный олимпийский комитет признал дзюдо олимпийским видом спорта.
Цитаты Кано Дзигоро
- Если ты упал семь раз, встань восемь.
- Что было усвоено одним поколением – будет передано сотням поколений.
- Если вы хотите по-настоящему понять дзюдо, понаблюдайте за тренирующейся женщиной.
- Не важно, будешь ли ты лучше кого-то. Важно, будешь ли ты лучше себя вчерашнего.
- Если труд человеческого существа не приводит к благу общества, жизнь этого человека тщетна.