Политика компании, которая запрещает рекламу контента, отрицающего изменение климата, вступает в силу через 30 дней.

Google отключит рекламу, которая находится рядом с определенным с контентом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Речь идет о контенте, отрицающем изменения климата.

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Изменения коснутся, в том числе и видео на YouTube.

Как отметили в компании, запрет будет касаться контента, в котором отрицается, что деятельность человека или выбросы парниковых газов способствуют изменению климата.

Google будет использовать комбинацию автоматизированных инструментов и человеческого анализа, чтобы обеспечить соблюдение новых правил.

Политика компании, которая запрещает рекламу контента, отрицающего изменение климата, вступает в силу через 30 дней.

Также, рекламодатели не смогут покупать рекламу, которая отрицает изменение климата или содержащую ссылку на веб-страницу, отрицающую изменение климата. Политика, касающаяся рекламодателей, вступит в силу через 60 дней.

Выход Google на финансовый рынок:

О проекте Plex cтало известно почти два года назад. В ноябре 2019 года появилась информация о планах Google выйти на рынок финансовых услуг.

Изначально предполагалось, что проект дебютирует в 2020 году. Однако, по словам собеседников издания, компания отказалась от этих планов на фоне ряда сорванных дедлайнов и ухода руководителя Google Pay Цезаря Сенгупта, который поддерживал проект в апреле этого года.

4 октября 2021 года компания Google заявила о том, что отказывается от одного из своих проектов.

Автор: Елена Коваленко