Люди, по словам Федорова, еще не до конца доверяют цифровому государству.

Для проведения в Украине электронных выборов должно быть доверие граждан к цифровому государству, а их проблема - не технологическая, а ментальная.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "РБК-Украина".

Федоров подчеркнул, что уровень доверия к цифровым технологиями зависит от власти. По его словам, если быстро запускать государственные электронные услуги, а люди будут уверены в безопасности, то и у общества появится потребность в этом.

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"Я считаю, что проблема электронных выборов - не технологическая, а ментальная. Это проблема доверия и отношения. Если мы не сделаем так, чтобы люди доверяли цифровому государству, тогда не получится провести электронные выборы", - рассказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что планирует ввести возможность электронного голосования на следующих президентских выборах.

26 января Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме. Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.

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Автор: Юрий Годован