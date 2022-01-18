Длина астероида составляет более 1 километра, это немалые размеры для такого космического тела.

Опасный астероид приближается к Земле. По данным NASA, его длина составляет более 1 километра, а для такого космического тела это немалые размеры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ученые говорят, что пока можно не паниковать, потому что астероид пролетит на достаточно безопасном расстоянии от Земли. Космическое тело будет за 1 миллион 900 тысяч километров от нашей планеты.

По информации ученых, астероид может приблизиться к Земле уже 18 января.

Впервые этот астероид заметили еще 28 лет назад, все эти годы за ним наблюдали. Однако столь близко к Земле он еще не приближался, именно поэтому на него обратили такое внимание. Впрочем, волноваться все же не следует.

Читайте такжеHubble сделал фото "звездных парусов", где произошло жестокое астрономическое явлениеРанее УНИАН уже сообщал, что 24 ноября 2021 года ученые NASA запускали миссию, которая должна сбить астероид и защитить Землю от Армагеддона.

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