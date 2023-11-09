Узнавайте, люди с какими глазами могут подвергаться более высокому риску.

Цвет глаз может оказывать уникальное влияние на частоту сердечных сокращений.

Как пишет Healthdigest.com, то, что в некоторых конкретных случаях именно цвет глаз может оказывать такое влияние, показали соответствующие исследования.

Отмечается, за цвет глаз во многом отвечает определенный участок хромосомы 15, в котором обнаружены два гена, вырабатывающие меланин. Именно меланин придает глазам ту или иную пигментацию: люди, у которых больше меланина в радужной оболочке, будут иметь более темные глаза, а с меньшим количеством - более светлые глаза.

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Ученые доказали, что меланин может усиливать действие некоторых лекарств, в том числе тех, которые влияют на частоту сердечных сокращений.

В связи с этим было установлено, что люди с карими глазами могут подвергаться более высокому риску возникновения аритмии во время некоторых операций на глазах или же употребления определенных лекарств.

Также исследовательская группа обнаружила, что в сочетании с окулокардиальным рефлексом (уменьшение пульса при надавливании на глазные яблоки) у кареглазых пациентов аномальная частота сердечных сокращений наблюдалась чаще, чем у людей со светлыми глазами.

Ранее эксперты рассказали, как можно распознать лживого и ревнивого мужчину по цвету глаз. Существует теория, которая гласит о том, что цвет глаз выдает характер человека.

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