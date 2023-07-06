Найденные артефакты - одни из самых крупных ранних доисторических каменных орудий в Великобритании.

Огромный древний топор, которому, вероятно, не менее 300 тысяч лет, был обнаружен археологами в графстве Кент на юго-востоке Англии во время раскопок перед строительством новой школы.

Исследователи из Института археологии Лондонского университетского колледжа говорят, что инструмент, который достаточно велик, чтобы с ним можно было обращаться, был найден вместе с другими ручными топорами, и является одним из крупнейших в своем роде, когда-либо обнаруженных в Британии. Об этом пишет Newsweek.

"Мы думаем, что эти инструменты могли быть датированы межледниковым периодом от 300 до 330 тысяч лет назад. В то время у нас были ранние неандертальцы, населявшие Британию, но могли быть и другие архаичные человеческие виды. К сожалению, у нас нет никаких окаменелостей с этого места, поэтому мы не можем быть уверены, кто именно делал эти инструменты", - сказала старший археолог UCL Летти Ингри.

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Подобные рубила ранее были найдены по всей Африке и Европе на местах стоянок возрастом от 1,7 миллиона до 300 тысяч лет назад.

"[Они] могли использоваться в качестве режущих инструментов для таких действий, как разделка животных или нарезание мяса. В этот период люди, возможно, охотились на животных, таких как лошади, благородные олени и даже слоны с прямыми бивнями", - сказал Ингри.

В этот период нашей истории наши предки создали множество инструментов, специально предназначенных для различных охотничьих функций.

"Ручные топоры должны были быть частью более широкого набора инструментов, который включал бы такие вещи, как острые пластины и скребки. На этом месте сохранились только каменные орудия (сделанные из кремня), но мы знаем из других мест, что у людей в то время были деревянные копья и, возможно, другие инструменты, сделанные из кости или дерева, которые просто не сохранились на этом месте", - сказал Ингри.

Ручные топоры довольно часто находят на археологических раскопках этого периода, но большой, недавно найденный в Кенте, необычен.

"Что действительно отличает самый большой из найденных нами топоров, так это его размер. При длине 29,6 сантиметра он является третьим по длине в Британии… Мы не совсем понимаем, зачем люди делали эти массивные топоры, поскольку они кажутся слишком большими, чтобы их было легко использовать", - сказал Ингри.

Как отмечается на сайте UCL, исследователи обнаружили 800 каменных артефактов. Ручные топоры - это каменные артефакты, которые были отколоты или "сколоты" с обеих сторон, чтобы получить симметричную форму с длинным лезвием.

В настоящее время исследовательская группа работает над идентификацией и изучением найденных артефактов, чтобы лучше понять, кто их создал и для чего они использовались.

Другие находки на этой площадке

Старший археолог Джайлс Доукс возглавляет работу над второй важной находкой на этом месте - римским кладбищем, датируемым по крайней мере на четверть миллиона лет позже, чем ледниковый период. Люди, похороненные здесь между первым и четвертым веками нашей эры, могли быть жителями предположительно соседней виллы, которая могла находиться примерно в 850 метрах к югу.

Исследователи обнаружили останки 25 человек, 13 из которых были кремированы. Девять из захороненных были найдены с вещами или личными вещами, включая браслеты, а четверо были погребены в деревянных гробах.

Несмотря на то, что римские здания и сооружения были широко исследованы, кладбища исторически меньше интересовали археологов, и открытие этого места потенциально дает новое представление о погребальных обычаях и традициях.

Находки археологов - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее среди руин Помпей был найден поразительный натюрморт с блюдом, напоминающим пиццу. Считается, что натюрморт с редком современной пиццы был вдохновлен греческим ритуалом гостеприимства, поэтому поднос представлял собой дары, которые предлагались гостям.

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