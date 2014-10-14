Стала известна сумма штрафа для поставщиков Apple за утечку данных об iPhone и iPad

Об этом говорится в документах, раскрытых поставщиком компонентов GT Advanced в рамках процедуры банкротства, сообщает Lenta.ru.

GT Advanced производила сапфировое стекло, которое использовалось Apple в камере и сенсоре отпечатков пальцев в смартфонах iPhone. По слухам, которые в итоге не оправдались, Apple намеревалась оснастить смартфоны нового поколения iPhone 6 и iPhone 6 Plus дисплеями из сапфирового стекла. Однако после официального анонса устройств в сентябре, где Apple показала новые iPhone без сапфирового стекла, акции GT Advanced резко упали, а месяц спустя компания подала заявку на банкротство.

Как правило, Apple держит подробности своих договоров с поставщиками в секрете. Однако из заявки следует, что в контракт с GT Advanced компания включила пункт о штрафе в размере 50 миллионов долларов за любую утечку информации о продуктах Apple до их официального анонса.

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Как штрафы Apple варьируются от одного поставщика к другому, зависят ли они от времени утечки и типа продукта — не уточняется. Однако, как отмечает издание Cult of Mac, есть вероятность, что данный штраф является стандартным для поставщиков компонентов.

В последние годы утечки из различных источников позволяют узнать практически все о новых устройствах Apple задолго до официальных анонсов. Учитывая, что компания старается использовать эффект сюрприза, ее попытки ввести наказания за утечки нельзя назвать неожиданными. Однако под вопросом остается их эффективность — как правило, блогеры, размещающие информацию о новых iPad и iPhone до презентаций, ссылаются именно на источники в среде поставщиков Apple.