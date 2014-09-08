В РФ хотят проверить украинский "Яндекс" из-за новостей, которые не сходятся с версией Кремля

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин («ЛДПР») направил обращения в компанию "Яндекс" и в Роскомнадзор, с требованиям дать оценку работе украинской версии популярного отечественного поисковика (yandex.ua).

Недовольство законодателя вызвал тот факт, что украинская версия Яндекса при агрегации новостного контента допускает демонстрацию пользователям статей якобы антироссийской направленности, что, по его мнению, недопустимо для сайтов, принадлежащих российской компании, пусть и зарегистрированной в Нидерландах, пишут "Известия".

По словам депутата, пользователи yandex.ua могут прочитать на ресурсе и про российскую агрессию, и про действия российской армии в восточной Украине.

К примеру, 3-го сентября в топ-5 украинского "Яндекса" была новость о том, что "Российские войска оккупировали Луганскую область".

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"Для меня, честно говоря, удивительно, что компания Яндекс работает и зарабатывает в России, показывает хорошие доходы и содержит огромный штат сотрудников, и тем не менее допускает определенные вещи, - отметил Вадим Деньгин.

Стоит заметить, что это уже не первая претензия к Яндексу в отношении различной подачи информации на его российской и украинской версии. После аннексии Крыма, компания Яндекс создала два варианта карт, где Крым оккупированный Россией - на yandex.ru, и для украинских пользователей, где полуостров до сих является территорией Украины.

В самой компании Яндекс заметили, что считают себя не российской, а международной компанией, а сервис Яндекс.Новости показывает в каждой стране именно ту картину дня, которая формируется местными СМИ.

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"Яндекс не получал обращения депутатов по этой теме, но хотим напомнить несколько фактов... Яндекс - международная компания. Сейчас мы работаем в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Турции. Технологии для всех рынков одинаковы. Но для каждой из этих стран мы разрабатываем свои сервисы таким образом, чтобы они соответствовали локальным интересам пользователей, в том числе, в зависимости от их местонахождения", - комментирует пресс-секретарь Яндекса Ася Мелкумова.

По ее словам, на www.yandex.ru новостные сюжеты формируются на основе сообщений российских изданий, на yandex.ua - украинских, на yandex.kz - казахстанских, на yandex.by - белорусскик, на yandex.com.tr - турецких.

В Сбербанке, который владеет "золотой акцией" Яндекса сообщили «Известиям», что не занимаются информационной политикой поисковика.