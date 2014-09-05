В госдуме хотят потребовать с Украины $1 млрд компенсации за обстрел Ростовской области

Депутат госдумы Роман Худяков (ЛДПР) направил запрос на имя главы СКР Александра Бастрыкина на предоставление материалов, касающихся обстрелов Ростовской области со стороны Украины. По его мнению, в результате 16 обстрелов, имеется один погибший, 9 раненых, имуществу россиян нанесен ущерб, а их жизни подвергаются угрозе, сообщают "Известия".

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Материалы депутат планирует использовать для подготовки иска к украинским властям на $1 млрд в международные судебные инстанции. В случае выигрыша деньги пойдут на компенсацию ущерба российским гражданам.

По мнению депутата, очередной снаряд, прилетевший со стороны Украины, разорвался 4 сентября в районе пункта пропуска "Волошино" Ростовской области, а до этого приграничные территории обстреливались в районе КПП "Гуково" или села Куйбышево.

"Международное сообщество должно дать свою оценку таким действиям. При этом у нас есть причины думать, что обстрелы производились целенаправленно", - считает Роман Худяков.

Глава Московской коллегии адвокатов Андрей Князев заметил, что в случае с обстрелами Россия имеет право требовать справедливости через международные суды. "Если Украина признает справедливость обвинений, то, конечно, выиграть такой суд будет проще, а в ином случае процесс рискует затянуться так надолго, что и судебные издержки могут обойтись дороже компенсации", - сказал адвокат.