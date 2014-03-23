Яндекс будет показывать украинцам украинский Крым, а россиянам - оккупированный

Об этом говорится в сообщении в официальном блоге компании.

"Мы работаем для своих пользователей из разных стран и отражаем для них ту действительность, которая их окружает. Поэтому мы начинаем вносить изменения в работу своих сервисов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКартографы National Geographic намерены обозначать Крым как специальную территорию В частности, на ближайшее время анонсированы изменения в поиске и новостной службе Яндекса. Так, россияне будут видеть крымские СМИ в российском выпуске новостей, а украинцы - в украинском.

"Наши пользователи из Крыма, зашедшие на www.yandex.ru, увидят российский Яндекс, а на www.yandex.ua — украинский. Кроме того, у них всегда есть право выбора — они могут переключить домен и выбрать ту или иную картину мира", - сообщается в блоге.

То же касается и карт.

"В дальнейшем и Яндекс.Карты станут разными для разных стран — то есть Крым там будет отображаться в соответствии с официальной позицией каждой страны. Изменения коснутся всех сервисов Яндекса, для которых это актуально", - заявили в Яндексе.