В аэропорту Дюссельдорфа автомобили будут парковать роботы

Посетители аэропорта немецкого города Дюссельдорф теперь могут воспользоваться специальной роботизированной парковкой, которая избавляет от поиска свободного места на парковке, сообщает ТСН.uа со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

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Так, водителю достаточно лишь заехать в специальную парковочную зону и получить талон, потом робот самостоятельно поднимет машину и отвезет ее на свободное место для парковки, оптимально расположив автомобили так, чтобы они занимали минимальное количество места. А когда владелец автомобиля вернется, робот вернет машину на парковочную зону, что исключает частые случаи, когда выезд автомобиля оказывается "заперт" другими авто.

Стоимость такой парковки не отличается от стоимости обычной, на которой работают люди. А руководители компании, которая производит роботов, заявляют, что они позволяют решить проблему с нехваткой парковочных мест. Система не только размещает автомобили с минимальными зазорами, но и оптимизирует расположение автомобилей в зависимости от их типа, что позволяет "уплотнить" парковку на 40%.

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Кроме того, аналогичная система, может позволить размещать автомобили на специальных "стеллажах" друг над другом, что позволит значительно повысить количество автомобилей на одной и той же площади.