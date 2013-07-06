Хакеры пытались продать в Киеве банковский вирус

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, следствие установило, что над созданием вируса Carbert россиянин и два украинца работали почти два года - с января 2010 года по сентябрь 2012 года.

Каждый из участников преступной группы изготовлял лишь отдельные части программы, которые в дальнейшем присоединялись к другим функциональным модулям.

Попав через Интернет в компьютер, который используется предприятием или организацией для отдаленного управления банковскими счетами через электронную систему "клиент-банк", вирус автоматически отыскивал информацию о паролях и ключах доступа к этой системе.

С помощью этих данных злоумышленники с любого места и без ведома владельца компьютера изготовляли платежные поручения для перечисления денежных средств на собственные счета.

По теме: В США украинских хакеров обвиняют в попытке похитить $15 миллионов

Проверив действенность созданного вируса на виртуальных объектах, хакеры через Интернет нашли покупателя, который согласился заплатить за изобретение 12 тыс. долларов.

Сразу по получении злоумышленниками указанной суммы они были разоблачены и задержаны работниками СБУ, а вредное программное средство изъято.

Приговором суда все фигуранты дела признаны виновными по ч. 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины (создание с целью сбыта вредного программного средства, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров) и приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.