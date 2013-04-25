Госучреждения полностью перейдут на лицензионное ПО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции руководитель ведомства Николай Ковини.

“Надеюсь, что к 2015 году в государственном секторе пиратства не будет”, - сказал Н.Ковини.

Он отметил, что ориентировочная стоимость перевода госучреждений на лицензионное программное обеспечение составляет 1,4 миллиарда гривень, а в 2013 году на это выделено 100 миллионов гривень.

Н.Ковини также отметил, что в 2012 году в центральных органах исполнительной власти проведена плановая инвентаризация компьютерных программ с целью контроля над соблюдением законодательства по вопросам их правовой охраны и определения потребности в новых программах. Он заметил, что в 2012 году доля пиратских программ составляла 40,01%, тогда как в 2002 году - 89%.