Twitter начал блокировать аккаунты с призывами к ненависти и насилию

Вступили в силу новые правила пользования Twitter, которые направлены на борьбу с призывами к насилию и разжиганием ненависти. Теперь сервис микроблогов будет блокировать пользователей, которые угрожают нанести вред кому-либо или желают кому-то болезни, физического урона или смерти, передает kommersant.ru. Запрещено также одобрение любых актов насилия и притеснения.

Читайте такжеTwitter ужесточит борьбу с оскорбительными сообщениямиКомпания уже начала приводить в действие новые правила. Так, например, среди заблокированных аккаунтов оказались учетные записи британской ультраправой группировки Britain First и ее лидеров Пола Голдинга и Джейды Франсен.

Это их записи антимусульманского содержания ретвитнул ранее президент США Дональд Трамп, чем вызвал волну негодования, в том числе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Среди заблокированных оказались также аккаунты журнала ультраправого толка American Renaissance и его главного редактора и основателя Джареда Тэйлора, американских неонацистских группировок Traditionalist Worker Party и League of the South, британской English Defence League и многих других.