Twitter ужесточит борьбу с оскорбительными сообщениями

Руководство сервиса микроблогов Twitter пообещало бороться с разжиганием ненависти и сексуальными домогательствами в социальной сети. Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как генеральный директор компании Джек Дорси заявил, что Twitter принимает недостаточно мер, чтобы защитить своих пользователей, передает kommersant.ru.

Читайте такжеTwitter увеличивает максимальную длину сообщения в два разаВ письме компании глава департамента безопасности Twitter изложил принципы, которые призваны ужесточить существующие правила и ввести несколько новых. Эти меры направлены на то, чтобы уничтожить лазейки, которые позволяли пользователям публиковать оскорбительные сообщения.

В частности, компания планирует защитить женщин, чьи фото в обнаженном виде попали в интернет. Аккаунт, с которого будет размещен подобный контент, планируют немедленно блокировать. Кроме того, Twitter будет бороться с «символами ненависти» в твитах, и продвижением насилия через соцсеть.

Напомним, в конце июня ведущие технологические компании мира (Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube) объявили о создании Глобального интернет-форума по противодействию терроризму, целью которого станет создание и совершенствование технических средств по выявлению пропаганды терроризма и экстремизма в интернете.