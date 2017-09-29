Telegram готов "прекратить связи" с Россией и Ираном из-за давления властей

Telegram может прекратить деловые связи с Россией и Ираном, поскольку в этих странах мессенджер постоянно сталкивается с обвинениями и ограничениями со стороны регулирующих органов. «Нам все равно, будут ли конкретные страны предъявлять нам обвинения в защите личной переписки пользователей. Мы всегда готовы сократить все личные и деловые связи с такими странами, чтобы у них не было никакого рычага давления на нас»,- сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Читайте такжеВласти Ирана предъявили обвинения основателю "ВКонтакте" Павлу ДуровуДуров уточнил, что свою операционную деятельность может прекратить ООО «Телеграф» — юридическое лицо Telegram в России. Какие это может вызвать последствия для пользователей мессенджера, Павел Дуров не уточнил.

По словам Дурова, страны могут попытаться заблокировать мессенджер на своей территории, но «даже это не всегда им поможет». «В конце концов свобода и неприкосновенность частной жизни восторжествуют»,- заявил Дуров.

26 сентября прокуратура Ирана завела уголовное дело в отношении Павла Дурова. По мнению иранских властей, мессенджером активно пользуются боевики запрещенной террористической организации «Исламское государство», распространители детской порнографии, торговцы людьми и наркоторговцы.

27 сентября Павел Дуров сообщил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России требует открыть доступ к переписке пользователей мессенджера. По словам Дурова, ФСБ составляет на Telegram административные протоколы, а это, в свою очередь, «приводит к судебным процессам».