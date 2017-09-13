В работе мессенджера Telegram произошел сбой
Больше всего пострадали пользователи Германии и стран СНГ.
Пользователи мессенджера Telegram в Европе пожаловались на сбои в работе сервиса.
Сообщалось о невозможности обмениваться сообщениями в личных и в групповых чатах. Также, у многих приложение не открывалось, как в мобильной версии, так и в десктопной.
Читайте такжеОснователь Telegram предложил Apple и Google создать собственные страны
«На данный момент некоторые из наших пользователей в Европе испытывают проблемы с подключением. Мы усиленно работаем над решением этой проблемы, она будет решена в течение 15-20 минут» — говорится в сообщении.
Some of our users in Europe are experiencing connection issues at the moment. We're hard at work fixing this, should be up in 15-20 minutes.— Telegram Messenger (@telegram) September 13, 2017
Как отметили в компании, больше всего пострадали пользователи Германии и стран СНГ.
Напомним, мессенджер Telegram добавил функцию голосовых вызовов.
And it's up! Sorry, Germany and the CIS, you were affected most. Please give us a few more minutes to sync you with the rest of the world.— Telegram Messenger (@telegram) September 13, 2017