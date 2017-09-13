В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram в Европе пожаловались на сбои в работе сервиса.

Сообщалось о невозможности обмениваться сообщениями в личных и в групповых чатах. Также, у многих приложение не открывалось, как в мобильной версии, так и в десктопной.

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«На данный момент некоторые из наших пользователей в Европе испытывают проблемы с подключением. Мы усиленно работаем над решением этой проблемы, она будет решена в течение 15-20 минут» — говорится в сообщении.

Some of our users in Europe are experiencing connection issues at the moment. We're hard at work fixing this, should be up in 15-20 minutes. — Telegram Messenger (@telegram) September 13, 2017

Как отметили в компании, больше всего пострадали пользователи Германии и стран СНГ.

Напомним, мессенджер Telegram добавил функцию голосовых вызовов.