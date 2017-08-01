Власти Индонезии разрешат доступ к Telegram

Министр коммуникации и информационных технологий Индонезии Рудиантара заявил, что правительство позволит Telegram работать на территории страны, так как компания предпринимает шаги для борьбы с нежелательным контентом, передает kommersant.ru. Рудиантара до встречи в Джакарте с основателем мессенджера Павлом Дуровым заявил, что они «договорились сохранить доступ к Telegram».

Читайте такжеДуров согласился зарегистрировать Telegram в России, но отказался предоставлять данные о переписке пользователейПравительство Индонезии заблокировало Telegram 14 июля. Павел Дуров признал, что министерство коммуникаций и информационных технологий Индонезии присылало команде Telegram список каналов, пропагандирующих терроризм, но сервис не смог оперативно заблокировать их. Мессенджер собирался нанять группу модераторов со знанием индонезийского языка и культуры, чтобы активнее сотрудничать с властями страны в плане блокировки террористической пропаганды.