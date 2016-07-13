Сооснователь Hyperloop One подал иск против руководства компании

Также БэмБроган, покинувший компанию в июне, обвинил руководство Hyperloop One в угрозах, в том числе физической расправы, передает Би-би-си. Как заявил бывший технический директор компании, на его рабочем столе, после того как он встретился с российскими инвесторами, была оставлена удавка.

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В качестве подтверждения он предоставил фотографии, свидетельствующие, по его мнению, о том, что удавку принес брат председателя совета директоров и известного венчурного инвестора Шервина Пишевара - Афшин, занимающий в компании должность главного юриста.

Ответчиками по иску Брогана БэмБрогана выступают Шервин Пишевар, заместитель председателя правления Hyperloop Джо Лонсдейл и один из сооснователей компании Роберт Ллойд.

БэмБроган обвиняет своих бывших коллег в клановости. По его словам, на руководящие посты они брали в основном родственников и друзей. В то время как к сотрудникам руководство компании относилось плохо и способствовало их "маргинализации".

Сам БэмБроган уволился из Hyperloop One в июне, не предоставив каких-либо объяснений причин своего ухода. Известно, что он официально попросил защиты у штата, за которой обращаются в основном в случае угроз.

Помимо БэмБрогана иски в отношении компании подали еще несколько бывших сотрудников Hyperloop One. Юрист компании в интервью агентству Блумберг заявил, что подавшие иски к компании бывшие сотрудники участвовали в заговоре против руководства, которое было в курсе происходящего.

Компания Hyperloop One занимается разработкой транспортной системы будущего, один из главных проектов компании - создание вакуумного поезда Hyperloop .