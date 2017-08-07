В Украине можно наблюдать частичное лунное затмение (видео)

Сегодня вечером с 20:23 с территории Украины можно наблюдать частичное лунное затмение. Земля закроет южную четвертинку полной Луны, а освещенная часть покраснеет.

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Заметить начало частичного затмения можно примерно за час до максимума, в 20:23 по Киеву. Весь процесс продлится около двух часов и его пик придется на 21:20.

Наблюдать за этим явлением можно в телескоп или бинокль, также его можно заметить и невооруженным глазом при условии хорошей погоды.

Трансляция затмения идет на YouTube-канале Slooh.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 12 на 13 августа в небе будет наблюдаться еще одно астрономическое явление - максимум активности метеорного потока Персеиды.

А уже 21 августа произойдет и солнечное затмение, но увидеть его смогут лишь жители США.