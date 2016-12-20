В Японии создали робота из воздушных шаров (видео)
16:56, 20 декабря 2016Наука и IT
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Японские инженеры создали робота-манипулятора, чей корпус состоит из тонкой материи, наполненной гелием.
Перспективной сферой использования устройства станут поисково-спасательные операции / скриншот
Об этом сообщают РИА Новости.
Длина робота составляет 20 метров, при этом устройство отличается малым весом — всего 1,2 килограмма. По утверждениям разработчиков, в сложенном состоянии робот может уместиться в багажнике автомобиля.
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Манипулятор управляется искусственными "пневматическими мышцами", закрепленными на внешней стороне конструкции. Однако инженеры отмечают, что робот не предназначен для перемещения тяжелых грузов. Перспективной сферой использования устройства станут поисково-спасательные операции.
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