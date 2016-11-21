Перед закрытием ЕХ.UA предлагал правообладателям разделить прибыль – адвокат

Один из крупнейших файлообменников ЕХ.UA вел переговоры с правообладателями по оплате ресурсом контента.

Об этом сообщил адвокат сервиса Артем Афян, передает «Громадське».

По его словам, ресурс действительно не покупал контент у правообладателей, но получал деньги с рекламы и предлагал разделить прибыль с правообладателями.

Читайте такжеНа Банковой объяснили прекращение работы ЕХ.uа борьбой с пиратством

«В том-то и действительно была большая проблема, потому что за весь период деятельности, насколько мне известно, ЕХ.UA вел диалог с правообладателями, и пытался договориться с ними о модели разделения прибыли. Впрочем, владельцы контента, который наиболее востребован на территории Украины, в частности это последние американские блокбастеры, сериалы, они все же сторонники фиксированной стоимости, которую украинский рынок, вероятно, не может им предложить», — сказал Афян.

Напомним, 16 ноября ресурс EX.UA принял решение прекратить работу.

"За последний год EX.UA пришлось ощутить на себе прямые угрозы, шантаж (в т. ч. и на межгосударственном уровне), DDOS атаки. Данные действия подвергают опасности личную информацию и личные файлы, которые хранятся на ресурсе. EX.UA работал в правовом поле. Не всем нравилось такое трактование законодательства, но ресурс всегда уважал законы Украины. EX.UA придерживался авторских прав, что постоянно подтверждал быстрым реагированием на любые нарушения на площадке. При этом, ресурс не одобряет ту систему распределения и управления авторскими правами, которая сложилась сегодня", - говорилось в заявлении.

Ранее, кіберполіція изъяла серверы одного из крупнейших онлайн-кинотеатров FS.to. В полиции отмечают, что за время работы ресурса правообладателям был нанесен ущерб на несколько миллионов гривен.

Также 17 ноября один из самых популярных торрент-трекеров в Украине Torrents.Net.UA прекратил свою работу.