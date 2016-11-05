Американские хакеры проникли в командную систему Кремля - СМИ

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на анонимного представителя американской разведки и секретные документы.

США применит кибероружие, «если сочтет это необходимым». Телеканал отмечает, что проникновение в российскую инфраструктуру является ответом на кибератаки России, Китая и других стран, вредоносные ПО которых могут тушить свет и отключать Интернет в городах.

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По словам собеседников телеканала, подготовленное кибернетическое оружие будет применено только в случае существенной атаки на сети Соединенных Штатов, которая, по их словам, маловероятна.

«Официальные лица США продолжают выражать обеспокоенность тем, что Россия использует свои кибервозможности, чтобы попытаться нарушить проведение президентских выборов на следующей неделе. Американские спецслужбы не ожидают, что Россия атакует критически важную инфраструктуру – это, по мнению многих, является актом войны – но они ожидают так называемый киберобман, включая возможную публикацию фальшивых документов и распространение фальшивых аккаунтов в социальных сетях, направленных на дезинформацию», – передает NBC News.

Взломам хакерских групп, которых американская сторона связала с Россией, подверглись серверы Демократической партии. Произошла утечка адресов персональных электронных ящиков и номеров телефонов членов партии. Кибератака была совершена и против избирательного штаба кандидата в президенты США Хилари Клинтон.