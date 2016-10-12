В Солнечной системе открыли новую планету

В Солнечной системе открыли новую карликовую планету - 2014 UZ224. Такое открытие сделали ученые из Мичиганского университета, передает The Washington Post.

Карликовая планета находится в отделенном регионе Солнечной системы. Отмечается, что небесное тело движется по сильно вытянутой орбите на расстоянии 38-180 астрономических единиц от Солнца.

При этом полный оборот вокруг Солнца планета совершает за 1136 лет. А в диаметре она достигает 420-1180 километров.

Читайте такжеУченые обнаружили ближайшую к Солнечной системе пригодную для жизни планетуНебесное тело впервые заметили 19 августа 2014 года.

Считается, что наибольшей из восьми планет Солнечной системы является Юпитер.

Как сообщал ранее УНИАН, в прошлом году американские ученые заметили небесное тело, которое стало претендентом на звание 9 планеты Солнечной системы.