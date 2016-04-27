В компьютерной системе германской АЭС нашли вирусы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора станции — немецкую компанию RWE.

Сообщается, что они не создают угрозы работе предприятия, поскольку компьютерная система АЭС изолирована от интернета.

Читайте такжеВ ООН предложили создать глобальный фонд помощи ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Вирусы, среди которых «W32.Ramnit» и «Conficker» были найдены в компьютерной системе блока B. Известно, что зараженная система еще в 2008 году была перепрофилирована под обработку и визуализацию данных.

Помимо этого вредоносная программа была обнаружена на 18 съемных дисках, в основном USB-накопителях, в офисных компьютерах, которые не подключены к операционной системе станции.

RWE заявила, что она уже усилила меры кибербезопасности.