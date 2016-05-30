Российским военным и чиновникам могут запретить использовать WhatsApp, Gmail и Skype

Как пишет Коммерсант, ограничения могут коснуться электронной почты Gmail от Google и популярных мессенджеров WhatsApp, Viber, Skype и Telegram. Свои идеи министерство уже направило президенту РФ Владимиру Путину. Речь может идти о потере только мессенджерами аудитории, превышающей 2,5 млн человек. Отмечается, что часть из них должен подхватить будущий государственный аналог, разработкой которого предложено заняться Mail.ru и Институту развития интернета.

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Представитель Минэкономики РФ Елена Лашкина подтвердила ", что для служебных целей планируется использование только российских мессенджеров, данная позиция согласована с Минкомсвязью, Минпромторгом и Институтом развития интернета (ИРИ).

В конце прошлого года депутат Вадим Соловьев (КПРФ) внес на рассмотрение Госдумы законопроект с поправками к ст. 17 закона "О государственной гражданской службе в РФ", которыми предлагалось запретить парламентариям и чиновникам пользоваться Google, Yahoo!, WhatsApp, "которые могут использоваться для несанкционированного доступа к сведениям конфиденциального характера или служебной информации", но в марте Госдума отклонила законопроект.